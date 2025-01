¡Speed ya está en Perú! Así fue su accidentada llegada marcada por caos y enfrentamientos (VIDEO)

La llegada del popular streamer estadounidense Speed, cuyo verdadero nombre es Darren Jason Watkins Jr., a Perú estuvo marcada por momentos de tensión y emoción. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su presencia no pasó desapercibida, generando una ola de caos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El streamer estadounidense Speed, cuyo verdadero nombre es Darren Jason Watkins Jr., ya está en Perú como parte de su gira por Sudamérica. Sin embargo, su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no pasó desapercibida y estuvo marcada por momentos de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Speed, quien recientemente visitó países como Argentina, Chile y Uruguay, llegó a Lima buscando mantener un perfil bajo. Vestido con una casaca y capucha que cubría su rostro, intentó pasar desapercibido, pero fue reconocido por fanáticos y streamers peruanos que no dudaron en seguirlo y grabarlo.

Un usuario logró grabarlo mientras gritaba: "¡Speed en Lima! ¡Speed está en Lima!". El de seguridad reacciona y dijo: "¿Por qué estás grabando? Apaga la cámara y no nos sigas. ¿Qué te sucede? Deja de hacerlo. ¿Qué quieres? No nos sigas". Incluso otra fan se le enfrentó y dijo: "Me quiere arrancar mi celular, ese ****. A quién le ha ganado ese ****". Otro seguidor dijo: "Callao se respeta, mano".