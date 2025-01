Ethel Pozo revela que se redujo el busto por un hombre que no es su esposo: "Sufría conmigo"

Ethel Pozo sigue dando que hablar con su reciente cirugía de reducción de busto. Aunque en un inicio explicó que lo hizo por motivos de salud, ahora ha revelado una nueva razón que nadie se esperaba. Y no tiene nada que ver con su esposo, Julián Alexander.

Durante una publicación en sus redes sociales, la conductora de televisión sorprendió al contar que su vestuarista fue una de las personas que influyó en su decisión de operarse.

"Por este hombre me he operado porque él sufre con mi ropa... Tú sufrías por el brasier, por las limitaciones. Ahora ya no, ahora, libertad", comentó Ethel en un video donde aparece con Kenni, el encargado de elegir su vestuario en el programa.