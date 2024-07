Reynoso sobre críticas cuando fue DT de la Selección: "Ahora hay que sonreír para tener más likes"

El exentrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, rompió su silencio tras su polémica salida del equipo nacional. En una reciente entrevista, Reynoso habló sobre las críticas que recibió y lanzó indirectas a sus detractores, haciendo énfasis en el impacto negativo del análisis mediático durante su gestión.

La etapa de Juan Reynoso al mando de la selección peruana terminó de manera inesperada y llena de controversias. Bajo su dirección, Perú no logró ganar ningún partido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, sumando solo dos puntos y quedando en el último lugar. Esta situación llevó a su salida en medio de críticas y conflictos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Después de varios meses de silencio, Reynoso decidió hablar con un medio nacional en el programa 'Fuera del Sistema', conducido por Percy Olivares. Durante la entrevista, Reynoso criticó el enfoque mediático sobre su gestión y respondió a sus detractores.

"Y la experiencia hoy te dice que hay una parte importante que es lo mediático, que mucha gente se queda en eso, en el qué dirán, el por qué le dirán, trato de sonreír a algunos porque eso me va a llevar a ser más simpático y a tener más likes, etc., etc.", expresó Reynoso.