Juan Reynoso revela que rechazó ofertas de clubes élite cuando dirigía la Selección Peruana: ¿Por qué?

El exdirector DT de la selección peruana, Juan Reynoso, sorprendió a todos al revelar que, durante su tiempo al mando de la 'Bicolor', rechazó ofertas de clubes de élite. Así lo contó en una entrevista con el programa "Faitelson Sin Censura" del canal TUDN en México.

Juan Reynoso explicó que su compromiso con la selección peruana fue siempre prioritario, incluso cuando recibió propuestas tentadoras de clubes de primer nivel. "Incluso tuvimos la chance de volver a equipos importantes de la liga mexicana y dijimos que no porque confiábamos en el proyecto", comentó Reynoso, aunque no quiso revelar los nombres de esos clubes.

Reynoso también habló sobre su salida de la selección peruana, describiéndola como una experiencia "dolorosa". "Fue complicada sobre todo por las cosas que se plantearon. Pensábamos que todos estábamos de acuerdo en que no iba a ser fácil esta transición, sobre todo por el famoso recambio generacional", explicó el exseleccionador.

Habló por primera vez Juan Reynoso desde su salida de la selección peruana, tras haber hecho 2 puntos en 6 fechas eliminatorias y dejar a Perú en el último lugar. "Sabíamos que no iba a ser fácil el cambio generacional", dijo en entrevista TUDN de México.pic.twitter.com/ySPzUJYJCg — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) May 14, 2024

El principal problema que enfrentó Reynoso fue el recambio generacional en el equipo. "Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último mundial hasta cuándo nos podía acompañar, siendo optimista, dijimos hasta diciembre del 2025. Y la realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de las Eliminatorias, ya dos o tres de los importantes ya no estaban por lesión o juego", señaló Reynoso. Destacó que en el fútbol, si no hay resultados, no hay continuidad, y eso fue lo que pasó con él en la selección.

Rumores sobre su salida. En la entrevista, Reynoso también desmintió que su salida de la selección peruana fuera por pedir más dinero. "La realidad marca que no se salió bien en el sentido de lo mal que se manejó mediáticamente que yo quería más dinero, y nunca fue así. No para nada, eran temas que estaban pautados, no se cumplió", aclaró el entrenador.

¿Qué viene para Reynoso?

Tras su salida de la Selección Peruana, Reynoso se ha tomado un tiempo para descansar y analizar nuevas ofertas. Se rumorea que tiene propuestas de varios clubes, tanto en Perú como en el extranjero. Algunos posibles destinos para Reynoso incluyen:

Un club de la Liga MX: Reynoso ya tiene experiencia dirigiendo en México, por lo que no sería raro que regresara a ese país.

Reynoso ya tiene experiencia dirigiendo en México, por lo que no sería raro que regresara a ese país. Un club de la MLS: La liga estadounidense está en constante crecimiento y cada vez más equipos buscan entrenadores de renombre.

La liga estadounidense está en constante crecimiento y cada vez más equipos buscan entrenadores de renombre. Otra selección nacional: Reynoso ha demostrado su capacidad para dirigir al máximo nivel, lo que podría atraer la atención de otras selecciones.

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 pic.twitter.com/AtR4uGnGFu — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 13, 2023

Además, Reynoso reflexionó sobre su tiempo en la selección peruana y los desafíos que enfrentó. "Cuando no hubo resultados, el dirigente hizo la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay que revertir, pero no se prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor sea el entrenador", dijo Reynoso.

Juan Reynoso dejó claro que su compromiso con la selección peruana fue total, incluso rechazando ofertas importantes para seguir con el proyecto. A pesar de los desafíos y su salida difícil, Reynoso sigue siendo un entrenador buscado y pronto podríamos verlo dirigiendo a otro equipo importante.