Lucho Cáceres y Gabriel Calvo liman asperezas tras discusión en redes sociales: "Quedó en privado"

Lucho Cáceres y Gabriel Calvo tuvieron un enfrentamiento mediático en las redes sociales debido a sus opiniones opuestas sobre la muerte de Alberto Fujimori. Ambos actores habían tenido desacuerdos significativos cuando trabajaban en la serie 'Mil Oficios', lo que reavivó su enemistad con este tema.

Sin embargo, el conductor de 'Nadie se salva' anunció que han logrado reconciliarse luego de detallar que tuvieron una conversación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lo que comenzó como un tenso intercambio de opiniones entre Gabriel Calvo y Lucho Cáceres tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori, parece haber terminado en una reconciliación. Y es que el conductor del podcast 'Nadie se Salva' detalló que pudo conversar Lucho Cáceres tras el enfrentamiento en redes sociales.

En una entrevista reciente, Gabriel Calvo compartió que su colega se puso en contacto con él personalmente para hablar sobre el conflicto que habían tenido. Aunque no se dieron detalles de la conversación, el ahora youtuber afirmó que actualmente tienen una buena relación.

A pesar de que la disputa había suscitado el interés de sus seguidores y los medios, parece que lograron resolver sus diferencias de manera amistosa, manteniendo un perfil bajo al respecto, ya que Gabriel Calvo optó por no dar más detalles al respecto, pero aclaró que lograron reconciliarse.

"Al principio, él me etiquetó en un video de TikTok donde se pasaba el dedo por el entrecejo, asumiendo que era una referencia a comentarios de Tatiana Astengo o Mónica Sánchez sobre la muerte de Fujimori", explicó Gabriel Calvo para Trome.

"Ese gesto estaba dirigido a los comentarios de los espectadores del programa, y al ver el clip, él interpretó de otra manera. Después me escribió, intercambiamos opiniones que quedan en privado", agregó el conductor de 'Nadie se salva' transmitido por YouTube.

En medio de la controversia en redes sociales tras la muerte de Alberto Fujimori, los actores Gabriel Calvo y Lucho Cáceres se enfrascaron en una disputa, adoptando posturas opuestas y lanzándose varios ataques a través de sus historias en Instagram, lo que ha captado la atención de los usuarios.

La controversia se originó en el podcast de YouTube de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, donde debatieron sobre las críticas de figuras del entretenimiento en torno a la muerte de Alberto Fujimori. Mencionaron a Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, quienes habían publicado un tuit al respecto. "Esto es increíble", comentó el actor Calvo en su reacción.

Lucho Cáceres compartió un extracto del video en sus historias de Instagram con un mensaje dedicado a su colega. "A ver, levántame el dedito a mi Gabriel Calvo. Que no aceptes comentarios con los que no estás de acuerdo no significa que seas malcriado. Fue un asesino corrupto, ladrón y cobarde", arremetió.