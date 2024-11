Magaly critica a Rafael Cardozo tras desconocer a arquitecta en público: "Bien patán su comportamiento"

El exchico reality Rafael Cardozo se ha convertido en una figura pública y un empresario en el Perú. En los últimos meses, se le ha visto con una joven arquitecta en salidas y acompañándolo a todos lados, pero le hizo un desplante durante una entrevista y Magaly Medina lo critica por su comportamiento llamándolo 'patán'.

Magaly critica el comportamiento de Rafael Cardozo

Hace unos meses, el brasileño mostró a una chica con la que salía, una joven arquitecta llamada Evelyn Junco que tuvo estudios en los Estados Unidos. Ambos estuvieron en el lanzamiento de la 'App Mi Gamarra' de Rafael Cardozo donde fueron entrevistados y él la desconoció. Ante ello, Magaly Medina criticó este desplante en público.

"Él la desconoce públicamente delante de ella, le hace roches cuando la entrevistan. No, bien patán, bien patán su comportamiento. Esa chica no se debe querer nada y debería mirar estas escenas, darle vergüenza porque ella parece la presidenta del club de fans. ¿Él la invitará? porque si alguien te invita, no te puede hacer estos desplantes frente a la cámara", expresó.

Luego, la conductora se expresó que la arquitecta probablemente esta muy enamorada, pero le aconsejó que se de cuenta del comportamiento de Rafael Cardozo. Luego, agregó que al parecer, el brasileño quiere tenerla de clandestina o como asistente para que la acompañe a todos lados.

"Pobre la chica como su asistente, como diciendo 'mira lo que ocasionas'. Que patán que puede ser, que patán que son algunos hombres y eso de seguro lo hará sentir bien consigo mismo, poderoso, el que ya es lo máximo. Queda poco caballeroso, nada educado, como un verdadero patán, sin ningún tipo de educación, fineza o empatía", mencionó Magaly.

Magaly Medina también trató de aconsejarle a Rafael Cardozo que si no quiere a la chica a su lado, que le diga y no frecuente con ella a eventos. Así mismo, si no tienen una relación juntos, podría ser más cortes al hablar, aunque en muchas ocasiones habría mostrado esa forma de ser con su expareja Cachaza durante sus 12 años de relación amorosa, que incluso le exigió el anillo de compromiso de manera pública al terminar la relación.

La conductora expresó su indignación sin duda del comportamiento del brasileño Rafael Cardozo y espera que la joven arquitecta Evelyn Junco se de cuenta a tiempo de cómo la están tratando. Magaly Medina afirmó finalmente al exchico reality como un 'patán'.