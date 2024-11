Magaly se enfrenta a Dalia Durán EN VIVO por defender a John Kelvin: "Anda a medicarte y tratarte"

Dalia Durán y Magaly Medina protagonizaron una fuerte pelea verbal la noche de ayer en el programa de la conductora de ATV, debido a que la primera intentó defender a su expareja, John Kelvin, quien hace unos días fue denunciado por presuntamente haber agredido física y psicológicamente a Glenda Rodríguez.

La fuerte pelea entre Magaly y Dalia

Magaly TV, la firme presentó audios en los que John Kelvin se refería despectivamente a la madre de sus hijos. Sin embargo, ella lo defendió, aduciendo que en el momento de decir eso el cantante estaba en estado de ebriedad.

Los comentarios no le agradaron en absoluto a Magaly, quien empezó a criticar a Dalia Durán por respaldar a Kelvin, ya que lo defiende a pesar de que ella también vivió agresiones físicas y psicológicas durante varios años por parte del cantante.

En ese momento, Dalia ingresó en una llamada y tuvo un fuerte altercado con la conductora de Magaly TV, la firme. Ambas expusieron sus puntos de vista, pero no lograron ponerse de acuerdo, y Magaly terminó increpándole a Dalia el apoyo que le brindaron cuando fue víctima de violencia.

"Ese hombre te ha hecho la vida imposible durante mucho tiempo, tratándote de lo peor, y ahora tú no puedes desmerecer una denuncia de otra mujer que está pasando lo mismo que tú (...) ¿por qué lo estás defendiendo? ¡Qué increíble! Tú también deberías tratarte y medicarte, sigues teniendo el síndrome de la mujer golpeada ", dijo la conductora muy furiosa.

El descargo de Magaly provocó la furia de Dalia Durán, quien optó por cortar la comunicación de forma abrupta, no sin antes enviarle un mensaje: "Tómalo como quieras. Me acuerdo de todo y no pongo las manos al fuego por él. Ya, chau", sentenció.

Glenda habla de John Kelvin

Hace unos días, Glenda Rodríguez llegó al programa de ATV acompañada de su abogada y descartó haber retomado su relación con el cantante de cumbia, aduciendo que esta vez no hay marcha atrás y que piensa seguir con su denuncia hasta el final.

Sin embargo, una de las cosas más impactantes que Glenda contó fue que el cantante de cumbia no controla sus esfínteres y se ha orinado en su carro en más de una ocasión.

"Él se hace en el pantalón; en mi carro se ha hecho popó muchas veces, se orina porque está muy ebrio", confesó visiblemente angustiada.

De esta forma, Magaly Medina se enfrentó a Dalia Durán en vivo durante su programa, debido a que esta última intentó defender a John Kelvin tras las graves denuncias de Glenda Rodríguez.