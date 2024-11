"Hay que tener respeto": Pamela Franco responde al insulto lanzado por amiga de Pamela López

La relación entre Pamela Franco y Pamela López sigue dando de qué hablar. En una reciente transmisión en vivo desde TikTok, una amiga de Pamela López lanzó un fuerte insulto dirigido aparentemente a Pamela Franco, lo que generó gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la cantante no dejó pasar la oportunidad de responder de manera firme, pidiendo respeto.

El pasado fin de semana, Pamela López sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo desde una piscina, acompañada de varias amigas. Durante la transmisión, una de las mujeres lanzó el insulto "perr...", lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela Franco, la actual pareja de Christian Cueva.

Este comentario provocó una ola de reacciones entre los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la tensión entre ambas. Ante el aluvión de comentarios y especulaciones, Pamela Franco decidió romper el silencio en el programa "Amor y Fuego", donde aclaró la situación.

"Hay que tener respeto", comenzó diciendo, dejando claro que no se sintió ofendida por el insulto, pero que espera que las personas muestren más consideración. "Yo no me siento aludida por ningún insulto en particular. Cada quien que sea feliz como quiera serlo, y yo lo estoy, entonces no me enfoco en otras personas", comentó con firmeza.