'Cuto' Guadalupe no aprueba la relación de Christian Cueva y Pamela Franco: "Oro por él"

El exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe ha roto su silencio sobre las recientes acciones de Christian Cueva. A pesar de su amistad con Cueva, el 'Cuto' no dudó en expresar su rechazo hacia la nueva etapa que vive el futbolista con la cantante, especialmente luego de la oficialización de su romance con Pamela Franco y el lanzamiento musical del "Aladino".

La relación de Christian Cueva y Pamela Franco sigue dando de qué hablar, y ahora ha sido Luis 'Cuto' Guadalupe quien no dudó en pronunciarse al respecto. A pesar de ser amigo cercano del futbolista, el exfutbolista no comparte muchas de las decisiones recientes de Cueva, incluyendo su romance con la cantante y su incursión en el mundo de la música.

En una entrevista para "América Espectáculos", el 'Cuto' fue claro y directo sobre su postura sobre las actitudes de Cuevita.

"Siempre lo he dicho a los cuatro vientos, hay cosas que él hace que no las comparto", comentó, añadiendo que, a pesar de no estar de acuerdo con todo, sigue considerando a Cueva un buen amigo. "Somos grandes amigos y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos", dijo, dejando claro que, aunque no comparte las decisiones de su amigo, respeta sus elecciones personales.