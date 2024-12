Rebeca Escribens se sinceró sobre su lucha contra la depresión tras sensible pérdida: "No me quiero morir"

Rebeca Escribens, conductora de "América Espectáculos", sorprendió y emocionó a sus seguidores al compartir una íntima y profunda reflexión sobre su salud emocional tras la muerte de su padre.

En una reciente entrevista con su prima Melissa Escribens, para el podcast "Tiempo para Mamá", la presentadora reveló cómo aún enfrenta las secuelas del dolor y la tristeza que le dejó la partida de su ser querido.

Hace dos años, el padre de Rebeca Escribens falleció, lo que desató en ella una difícil etapa de duelo. Durante una entrevista en el podcast "Tiempo para Mamá", la conductora confesó que ese proceso fue más complicado de lo que imaginaba y que pasó por un cuadro de depresión.

Rebeca también explicó lo que ha aprendido sobre el proceso de duelo y cuánto dolor experimentó tras su lamentable pérdida.

"Ya tiene dos años y tres meses desde que partió. Yo he comprobado que el duelo tiene una fase crítica de dos años aproximadamente, donde te sumerges en la más triste miseria de la pérdida de un ser querido" , dijo, compartiendo su experiencia personal.

Además, detalló que este dolor no desaparece de un día para otro, pero con el tiempo, se transforma en un recuerdo.

La conductora no dudó en ser abierta sobre cómo el dolor afectó su vida y cómo ha trabajado en su recuperación.