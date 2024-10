Jossmery Toledo reflexiona sobre su pasado con Paolo Hurtado: "Es mi cruz, pero no me arrepiento"

Jossmery Toledo ha decidido hablar de su pasada relación con el futbolista Paolo Hurtado, conocido como 'Caballito'. En una reciente entrevista, la modelo y influencer no tuvo problemas en decir que Paolo siempre será parte de su vida, pero no de la manera que muchos piensan.

Jossmery Toledo habló sobre el futbolista Paolo Hurtado, conocido como 'Caballito', con quien tuvo una relación extramatrimonial. En una reciente entrevista, la modelo y influencer fue abordada por los medios para preguntarle sobre la situación actual entre ella y el jugador, especialmente después de que se especulara sobre una posible reconciliación entre Paolo y su esposa, Rosa Fuentes.

Jossmery, con una actitud decidida, afirmó: "Siempre me van a preguntar por él, ¿no? Pero que les vaya bien, nada más". Esto muestra su deseo de avanzar sin mirar atrás.

Cuando le consultaron si pensaba que un hombre infiel podría cambiar, la respuesta de la modelo fue rotunda.

"No. Siento que solo descansan. Yo no perdonaría una infidelidad" , comentó Jossmery, dejando en claro que tiene principios firmes sobre la lealtad en una relación.

Sobre si Paolo había tratado de comunicarse con ella, Jossmery respondió con firmeza: "No tengo ninguna comunicación con él, contacto cero, y ha sido con la mayoría de mi pasado".

Esto indica que ha decidido alejarse de las personas que ya no aportan a su vida, y está enfocada en su propio bienestar. Además, al preguntarle si cree que una relación puede funcionar tras una infidelidad, Jossmery fue clara.

"No sé. En mi caso, creo que no funcionaría. Si hay una pelea, estaría recordando lo mismo (la traición)", explicó. Ella prefiere seguir adelante y conocer a otras personas. "Hombres hay un montón en el Perú y en el mundo", añadió para Trome, dejando claro que no le faltan opciones.