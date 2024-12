¡Otra pelea! Milett Figueroa protagoniza nuevo enfrentamiento en "Cantando 2024": "¡Qué pesados!"

El reality "Cantando 2024" volvió a ser el escenario de una tensa discusión, esta vez entre Milett Figueroa y el jurado Aníbal Pachano. La modelo peruana, conocida por su carácter fuerte, se mostró molesta durante una devolución a los participantes, lo que desató un intercambio de palabras muy intenso.

Todo comenzó cuando Milett Figueroa, al dar su opinión sobre el especial "Family Day" del programa "Cantando 2024", sugirió que los participantes deberían llevar a familiares que sepan cantar para sus presentaciones.

"Tiene que haber alguien que sepa cantar... para las demás presentaciones, que se apoyen un poquito en el cantante ", comentó Milett, aparentemente intentando dar un consejo útil a los concursantes. Sin embargo, la respuesta del jurado no fue la esperada. Marcelo Polino la interrumpió diciendo: "Ya no hay tiempo, Milett" , y Aníbal Pachano, de manera sarcástica, lanzó un "alpiste" , lo que incomodó a la modelo.

Milett responde con firmeza y se defiende. No pasó mucho tiempo antes de que Milett respondiera. Visiblemente molesta, le pidió a Pachano y Polino que la dejaran hablar.

En la reciente discusión de Milett Figueroa, ella no tuvo reparos en dar su punto de vista y exigir ser escuchada.

Ante la respuesta irónica de Pachano, quien le preguntó: "¿Estás preocupada?" . Flavio Mendoza interrumpió: "Te podes callar que Milett está hablando" , a lo que Milett no dudó en aclarar: "No (estoy preocupada), es molesto que interrumpas tanto. Es molesto que estén hablando tanto sobre el otro. Hay que respetar cuando el otro habla, sino es imposible". Y, como cierre, Pachano le dijo: "Más respeto, que puedo ser tu padre". La respuesta de Milett fue tajante: "Y yo podría ser tu hija".

Este incidente no es el primero que protagoniza Milett Figueroa en "Cantando 2024". En el pasado, ya había tenido un fuerte cruce con el jurado Flavio Mendoza, lo que terminó con la renuncia de Mendoza en vivo. La situación estalló cuando Milett se quejó por los comentarios extensos de Mendoza sobre el vestuario de los participantes.

"Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo" , comentó Milett. A lo que Mendoza respondió: "Yo hablo lo que quiera hablar y el tiempo que quiera hablar".

El intercambio de opiniones se volvió tan tenso que Mendoza renunció en directo, dejando a todos sorprendidos. Milett Figueroa, firme en su postura. A pesar de las críticas y las tensiones, Milett sigue defendiendo su derecho a expresarse.

"Largo la secuencia. Yo hablo lo que me da la gana, para algo hay uno, dos, tres, hasta vara hay y voy a seguir opinando", dijo, dejando claro que no tiene miedo de opinar y no permitirá que nadie la calle. La noticia de la renuncia se confirmó por el periodista Ángel de Brito. Sin embargo, se ha visto al jurado en las recientes ediciones de "Cantando 2024". ¿La pensó mejor o se irá más adelante?