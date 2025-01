"Teníamos todo para ser felices": Roberto Martínez y su confesión sobre Gisela Valcárcel

El exfutbolista Roberto Martínez, reconocido por su paso en las canchas y sus mediáticas relaciones amorosas, ha dado que hablar tras revelar detalles de su vida personal y profesional en su programa de entrevistas en YouTube, "Qué tal Cancha".

En un reciente episodio, Martínez recordó su reencuentro en 2010 con Gisela Valcárcel, su expareja y una de las conductoras más influyentes de la televisión peruana, cuando participó en el programa "El Gran Show."

"Once años que no nos hablábamos. Es más, nos hablamos en el programa... cuidaron todo para que nos viéramos por primera vez. La última vez que la vi fue en el juzgado firmando el divorcio", contó Martínez, detallando el impacto emocional de aquel reencuentro.

El exfutbolista confesó sentir una mezcla de emoción y arrepentimiento al reencontrarse con la conductora de televisión. Reveló que, al verla después de más de una década, sintió que ella había cambiado y reflexionó sobre su fallido matrimonio

"Cuando regreso después de 11 años con toda la ilusión de reencontrarme con ella, encontré otra Gisela. Yo siempre digo, me arrepiento de haber fracasado en ese matrimonio porque teníamos todo para ser felices", expresó.

Sin embargo, Martínez admitió que, pese a los sentimientos que surgieron, no hubo no hubo un "remember". El exfutbolista, recalcó que estaban en etapas diferentes de sus vidas, lo que hizo imposible revivir la relación.

Durante el programa, Martínez también abordó una anécdota que generó revuelo. Contó que en algún momento lo llamaron para pedirle que interviniera y frenara la difusión de un ampay en el programa de Magaly Medina. Aunque evitó mencionar los nombres de los implicados, afirmó que dos exfutbolistas le solicitaron ayuda, pero él se negó.

"Me han llamado dos personas, exjugadores de fútbol, a decirme: 'Roberto, un favor, me han ampayado. Por favor, llama para que paren el ampay'. Si a ti te han perdonado ampays... No pasa, les dije. Están locos", relató con humor.