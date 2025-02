¿Reencuentro inesperado? Flavia Laos y Austin Palao coincidieron en viaje a Argentina

La actriz, Flavia Laos ha generado revuelo en redes sociales tras confesar que, cuando aún era pareja de Austin Palao, organizó por cuenta propia la sorpresa de cumpleaños que recibió en 2022. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es que ambos coincidieron recientemente en Argentina, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación.

La posibilidad de un reencuentro entre Flavia Laos y Austin Palao ha despertado intriga entre sus seguidores, luego de que ambos viajaran casi simultáneamente a Buenos Aires. En redes sociales, muchos usuarios especularon sobre el significado de esta coincidencia.

Durante su estadía en la capital argentina, Flavia Laos compartió diversas publicaciones junto a los influencers Percy Pls y Jorge Chacón. Además, fue una de las invitadas a la celebración de cumpleaños del influencer Lizardo Ponce. Por su parte, Austin Palao viajó al mismo destino junto a su amigo Hugo García y aprovechó la oportunidad para visitar a Renato Rossini, quien actualmente reside en Argentina tras su participación en el reality Gran Hermano.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado un reencuentro, la coincidencia ha generado comentarios y especulaciones en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en preguntarse si el viaje tiene algún trasfondo o si simplemente se trató de una casualidad.

Una recientes las confesiones, de Flavia Laos, que ha dado de qué hablar es la revelación sobre su celebración de cumpleaños en 2022 cuando viajó a Indonesia junto a su pareja de ese entonces, Austin Palao. La actriz confesó que tomó el celular del modelo para asegurarse de que la sorpresa fuera exactamente como ella la había imaginado.

Ante la viralización de esta historia, Flavia Laos confirmó la anécdota y lo tomó con humor. La modelo, aseguró que esa anécdota era un secreto que tenía bien guardada.

"Chicos, ese era mi secreto. Ya que Lizardo me quemó, lo acepto. Si no me bajan la luna, me la bajo yo", confesó la influencer.