Alondra García Miró se muestra más enamorada que nunca de su novio Francisco: "Me siento plena"

La modelo Alondra García Miró ha cautivado al público nacional e internacional con su belleza, además que formó parte de varios programas de la TV peruana. Ahora, se encuentra en una relación con un empresario que parece que la ha cautivado por completo.

Hace unos meses, se dio a conocer que Alondra García Miró tenía una relación con Francisco Alister Moreno, un famoso empresario millonario. A través de una entrevista, la actriz expresó que su relación amorosa va de maravilla y que está muy emocionada por este nuevo año 2025.

"Estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Me siento plena, me siento super bendecida, agradecida y bueno, esperando con ansias qué va a pasar en el 2025", expresó.

Luego, el reportero trató de averiguar más de su relación sentimental con el empresario, pero no quiso dar más detalles. Según expresó, la modelo no quiso dar más declaraciones porque cree que se le escapará algo, pero afirma que está muy feliz con su vida.

"No quiero entrar mucho en el tema amoroso porque ya sé cómo me comienzan a jalar la lengua y yo también no paro, por eso me controlo, pero lo único que puedo decir es que estoy feliz, contenta y eso", añadió.