'Mero Loco' revela secretos de sus romances con Susy Díaz y Geni Alves

El popular Eddie Hidalgo, más conocido como el 'Mero Loco', volvió a captar la atención del público tras reaparecer en una reciente entrevista y revelar detalles inéditos de sus pasadas relaciones amorosas. Durante la conversación, el empresario recordó sus romances con Susy Díaz y la brasileña Geni Alves, generando diversas reacciones con sus declaraciones.

En una entrevista para el programa "Contra el Tráfico", Mero Loco se mostró dispuesto a hablar sobre su vida sentimental y sorprendió al realizar inesperadas comparaciones entre Susy Díaz y Geni Alves. Durante la charla, el conductor le preguntó quién tenía mejores habilidades en el arte del beso, a lo que él respondió sin rodeos.

"Geni Alves era una malabarista, me haces confesar cosas que ella me confió y que no podía revelar sin autorización".