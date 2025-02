Tula Rodríguez revela que fue rechazada tres veces cuando solicitó la visa: "¿Quiénes se creen que son?"

La popular Tula Rodríguez se convirtió en una figura de la farándula peruana desde hace muchísimos años. Durante un podcast que tiene junto a una compañera, reveló la frustración que tuvo por haber sido rechazada en tres ocasiones para sacar su visa y poder ingresar a Estados Unidos.

¡Rechazada tres veces!

Durante el podcast de 'Pitukoneras' donde Tula Rodríguez conversa con Pilar Aranda, hablaron sobre aquella vez donde consiguió su visa, después de haber sido rechazada en tres ocasiones. Incluso reveló que fue obligada a sacar una visa para viajar a Estados Unidos como parte de las 'Vírgenes de la Cumbia', pero ella no quería por las veces que le negaron.

"Ya estoy harta, no lo voy a pedir (la visa), no me pueden obligar a ir", fue lo que mencionó Tula Rodríguez.

En aquel momento, la artista cuenta que durante esos días estaba sacando permiso para tener su salón de belleza. Es así como justo le día y la hora en que había solicitado la cita con el alcalde, le dieron la cita de entrevista para obtener este importante documento en la Embajada de Estados Unidos.

"Justo me habían sacado cita en la embajada a esa misma hora y yo había pedido cita hasta con el alcalde (...) en mi mente yo iba negativa. No llené ningún formulario, me hizo le trámite y todo pesada, me mandaron movilidad a recogerme porque yo no quería ir. Fui a la embajada y en mi mente decía 'Me van a volver a maltratar ¿Quiénes se creen que son estos?", cuenta.

¿Cómo Tula consiguió su visa?

Luego, Tula Rodríguez cuenta que ya estando en la entrevista en la Embajada de Estados Unidos, fue sin filtros y dijo que solicitó para ir a trabajar, que incluso la estaban obligando a ir porque no recibiría un pago extra.

"Le dije: 'A usted le pagan por entrevistarme, a mí me están mandando (a Estados Unidos) y no me van a pagar ni un sol más'", Yo lo pedía para ir a Miami, para ver a 'Mickey'... me dice: 'Pida permiso para que le den unos días más y conozca a 'mickey'", cuenta para su sorpresa.

Al parecer, la sinceridad de Tula Rodríguez durante la entrevista para obtener la visa, terminaron dándoselo y es así como viajó a Los Ángeles junto a las 'Vírgenes de la Cumbia'. Aunque, siempre recordará cómo fue rechazada en tres ocasiones cuando quería ir de paseo para conocer al popular 'Mickey Mouse' en Disneyland.