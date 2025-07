¡Tiene nuevo amor! Rosángela Espinoza confirma relación con galán chileno: "Sí, estoy con él"

Rosángela Espinoza se dio una nueva oportunidad en el amor y acaba de confirmar, sin rodeos, que está en una relación con un empresario chileno. La noticia se dio a conocer luego de ser captada en su fiesta de cumpleaños en compañía del galán.

Rosángela Espinoza volvió a ser noticia, pero esta vez por el corazón. La modelo fue captada celebrando su cumpleaños número 36 muy bien acompañada y, al ser consultada, no dudó en confirmar que tiene una nueva pareja. ¡Y es chileno!

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" la grabaron llegando a su fiesta con el misterioso galán. Primero tuvieron una cena privada y luego llegaron juntos a la celebración. Durante toda la noche se mostraron bastante cariñosos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que también asistió Patricio Parodi, su compañero en "Esto es Guerra". Sin embargo, el chico reality solo estuvo unos minutos y se fue con su grupo de amigos, dejando el protagonismo a la nueva pareja de Rosángela.

Un día después, Rosángela publicó un mensaje en sus redes por su cumpleaños, pero no fue cualquier mensaje. Cerró su publicación con la frase "Y a tu lado" y un corazoncito, dejando ver que su corazón ya tiene dueño. Además, agregó: "Amo que me engrían" junto a una banderita de Chile.

Esto hizo que las sospechas crecieran, ya que días antes también había compartido indirectas similares. Horas más tarde, fue abordada por un reportero de "Magaly TV" y no se hizo la loca.

Cuando le preguntaron directamente si el joven era su pareja, respondió: (¿Él es tu novio? Mira ahí está su perfil. Nada más para confirmar) Oe, ¡qué chismosos" (¿Pero ya es oficial?) Lo que se ve no se pregunta. (¿Pero si nos confirmas que estás con él?) Cómo sacan... Wow. Dime quién ha sido el chismoso o chismosa. (Pero entonces sí es, porque no lo estás negando) No, yo no niego. (¿Pero qué hay de malo, en todo caso?) No, sí es él. (¿Sí estás con el?) Sí, sí, sí", preguntó el periodista.