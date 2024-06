Yaco Eskenazi fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos' y usuarios reaccionan: "Que vuelva con otra actitud"

Yaco Eskenazi fue eliminado del programa de cocina "El Gran Chef famosos" tras no poder convencer a los jurados con la preparación de sus platillos; 'chupe de quinua' y 'cuy con kapchi de habas', los cuales a pesar de su esfuerzo no lograron ser suficientes para hacerlo pasar de gala.

El esposo de Natalie Vértiz se mostró agradecido por la oportunidad e incluso diversos usuarios comentaron su eliminación aseverando que no tenía la actitud necesaria para continuar en competencia.

Yaco Eskenazi no logró superar el desafío del programa de competencia Y es que según los jurados no realizó los platillos como se le había indicado restándole bastantes puntos en contra.

Según los jurados el segundo plato no tuvo el crocante solicitado incluso estaba demasiado frito llegando al punto de estar tostado.

Sin embargo, el ex conductor de televisión reiteró que sus compañeras habían sido más constantes durante la competencia ya que su sazón habría sido mucho mejor que la de él.

"Es fácil asumir una derrota o que te eliminen de algo, pero no me voy triste porque he aprendido más de lo bueno que de lo malo. Me llevo las enseñanzas que me van a servir mucho no solamente detrás de una cocina, sino en mi vida y en mi manera de ser y de reaccionar ante algunas ocasiones. Estoy feliz porque se salvaron Cielo e Ivana, creo que las vi muy metidas y una sazón que destacaba", dijo el ex chico reality.