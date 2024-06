Maricarmen Marín reaparece con vestido de quinceañera, pero sufre percance EN VIVO ¿Qué pasó?

Maricarmen Marín fue invitada en el programa 'Mande quien mande' de América Televisión y logró cumplir uno de sus sueños. La cantante de cumbia pudo vestirse como quinceañera, aunque no fue una tarea fácil. Lo explicó al presentarse de esa manera durante la emisión del programa conducido por María Pía Copello, Mario Hart y la Carlota.

Y es que la querida exjurado del recordado programa 'Yo Soy' vestía un llamativo vestido de quinceañera, pero no habría sido sencillo ponérselo. Conoce más detalles de lo sucedido en la siguiente nota.

Maricarmen Marín cumple su sueño como quinceañera

Maricarmen Marín, exjurado del programa 'Yo Soy', apareció el lunes 24 de junio en 'Mande quien mande' y logró cumplir uno de sus sueños más deseados. La cantante se vistió como quinceañera, luciendo un hermoso vestido elegante y glamoroso, aunque ponerse el vestido no fue tarea fácil.

La también actriz entró al set de 'Mande quien mande' acompañada por una guardia de cadetes que la presentó como una quinceañera. Después, la propia cantante admitió que tuvo dificultades para ponerse el vestido, ya que su cintura no es la misma que la de una adolescente. Comentó que ya no tiene la figura de antes provocando las carcajadas de los presentes.

Por tal motivo, los conductores del programa no dudaron en bromear con la también actriz. Incluso, luego de que fuera invitada a sentarse para que sea jurado, aseguró que no iba a poder hacerlo porque el vestido no le dejaba respirar. A pesar de ello, se llevó todos los elogios de los presentes por cómo lució en la ocasión.

Enfocada en su carrera como cantante

Recordemos que Maricarmen Marín fue jurado del recordado programa 'Yo Soy' de Latina durante muchos años, conquistando al público por su simpatía y dulzura con la que calificaba a los participantes. Sin embargo, tras varias temporadas, el programa llegó a su fin y la artista dejó el canal para enfocarse en nuevos proyectos.

Actualmente, Maricarmen Marín está dedicada a su carrera musical, realizando numerosos conciertos en distintas partes del Perú, lo cual ha significado un impulso como cantante. Además, ha retomado la actuación con su papel protagónico en 'Súper Ada' y está disfrutando de su rol como madre, viendo cómo su hija crece rápidamente.

Cabe resaltar que ahora se ha desarrollado más como actriz en los papeles protagónicos de las series de América Televisión, en donde actualmente es invitada en diferentes programas.