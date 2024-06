¡Le tira flores! Saliente de Rafael Cardozo rompe su silencio: "Es una persona espectacular"

Evelyn la nueva saliente de Rafael Cardozo se animó a brindar detalles sobre la amistad que ha formado con el ex de "Cachaza" Y es que ambos han sido relacionados estos últimos meses dejando entrever que ya son una relación formal.

La guapa jovencita que no pertenece al medio del espectáculo refirió que está conociendo al modelo y prefiere tomarse las cosas con calma para evaluar sí pueden pasar a la siguiente etapa de su amistad.

Lo elogia

El programa de 'América Hoy' logró conversar con Evelyn la nueva conquista de Rafael Cardozo alguien ha tratado de mantenerla lo más alejado posible de la pantalla chica sin embargo sus esfuerzos fueron en vano.

Pues el programa de espectáculos lograron identificar a la guapa jovencita que estaría en proceso de conocer al brasileño para evaluar si entre ambos podría surgir algún tipo de relación.

Cabe resaltar que la actual saliente de Rafael es totalmente ajena al mundo del espectáculo pese a ello no dudó en brindar una corta declaración al programa para aclarar la situación que la une al conductor de TV.

"Este no es mi mundo este es el mundo de Rafael por eso que a él le dijo que maneje esa parte", dijo inicialmente Evelyn.

Asimismo, respondió la pregunta que todos esperan sobre si ya hay una relación oficial con el brasileño a lo que no dudó en aclarar.

"Nos conocemos hace unos cuantos meses y nada Rafael es una persona espectacular y así nos seguimos conociendo", agregó.

Cabe resaltar que Rafael también le dedicó unas románticas palabras a la guapa chica quien al parecer se encuentra ilusionada con el comentarista deportivo.

"Es muy inteligente aparte del ojo lindo que tiene, aparte tiene un montón de cualidades, pero es muy inteligente, una chica A1 y que de verdad hablas con ella y sientes que hay empoderamiento de mujer", dijo el brasileño.

Hasta el momento, ambos se encuentran en la etapa de conocerse ya que no han confirmado que se encuentren en una relación oficial y es que el brasileño prefiere tomarse las cosas con mucha paciencia para evitar cometer los mismos errores del pasado.

Rafael Cardozo defiende a Cueva de criticas: "Ya aprendió de su error"

En el último programa de 'América Hoy' se revelaron recientes declaraciones de Rafael Cardozo dónde fue cuestionado sobre las últimas especulaciones de su amigo Christian Cueva sobre una posible crisis nuevamente con su esposa.

El brasileño recalcó que el jugador ha pasado un proceso bastante difícil para trabajar en recuperar a su familia.

"Tratando de solucionar su vida familiar. Sí, he compartido un poco de su tristeza, de su dolor", dijo Rafael afirmando que ha sido testigo de los momentos difíciles del pelotero.

Asimismo, el ex de 'Cachaza' afirmó que Christian ya aprendió de la metida de pata en su matrimonio y está convencido de que no volverá a cometer el mismo error.

"En los momentos difíciles yo creo que sí, aprendió de algo con una enseñanza sale de ahí de todas maneras", agregó el ex conductor de TV.

Por otro lado, la reportera le preguntó a Rafael Si existía algún tipo de crisis entre el jugador y su esposa ya que en el último evento deportivo no se les vio juntos como de costumbre.

"No he preguntado pero he leído que antes de estar ahí han estado en el cine con ella. Era cosa del fútbol no sé si siempre Pamela lo acompañará", dijo Cardozo.

Finalmente, Rafael acotó que Christian mantiene la esperanza de poco a poco y recuperando la confianza en su familia y es que según el brasileño el jugador recibió un carga montón y esto también habría afectado al pelotero.

"Él vio que hizo daño a su familia en general y él quiere solucionar eso y junto con este tema el tema de su rodilla. El vino cargado por todos lados. Yo creo que aprendió de su error y nada es un ser humano como cualquier otro", concluyó el modelo.