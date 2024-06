Tula Rodríguez defiende su sueldazo tras conducir el Inti Raymi: "Nadie me ha regalado nada"

Tula Rodríguez ha salido a defenderse con uñas y dientes sobre los 32 mil soles que gana en TV Perú tras conducir el Inti Raymi. Después de recibir críticas por su falta de preparación en la ceremonia, Tula rompió el silencio en una transmisión en vivo por sus redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles.

Tula Rodríguez decidió hablar después de que Magaly Medina revelara en su programa "Magaly TV La Firme" el sueldo que recibe por conducir el programa "Bueno, Bonito y Barato" en TV Perú. La viuda de Javier Carmona no se quedó callada y defendió su remuneración.

"Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña" , expresó Tula.

Críticas por el Inti Raymi. Tula recibió muchas críticas por su falta de preparación en la ceremonia del Inti Raymi. Muchos en las redes sociales sugirieron que debería haber sido reemplazada por alguien más conocedor, como Sonaly Tuesta. Sin embargo, Tula decidió no dar explicaciones sobre su preparación para este evento cultural en Cusco.

Magaly Medina no se quedó atrás y cuestionó los pagos que recibe Tula Rodríguez del Estado.

Pese a las críticas, Tula Rodríguez no se dejó intimidar y se defendió con firmeza. Reapareció en redes sociales para asegurar que su trabajo en televisión se debe a su experiencia y no a favoritismos.

Tula también negó haber cobrado exactamente los 32 mil soles que se mencionaron.

"No tengo nada que decir, respetaré todas las opiniones, aunque no las comparta, ¿no? Y yo no tengo que dar explicación de algo que, para mí, no tiene ningún sentido. Solamente te digo que, a mí, no me han pagado por ir allá. Es lo único que te puedo decir y después no hay nada que aclarar porque, para mí, no hay absolutamente nada de malo en lo que he hecho", declaró Tula a un medio local.