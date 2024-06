Rebeca Escribens 'parcha' a su nuera y le prohíbe el ingreso a su casa: "No atiendo a nadie"

Rebeca Escribens, una destacada personalidad de la farándula peruana, ha llamado la atención de los medios de comunicación por las reglas estrictas que aplica en su hogar. Además de ser reconocida por su carisma en televisión, la conductora de 'América espectáculos' se caracteriza por su fuerte y determinada personalidad.

Después de que su nuera revelara ciertas restricciones impuestas por Escribens, la presentadora explicó los motivos detrás de su decisión de no permitir que la joven entre a su casa, detallando cómo esta medida está relacionada con su bienestar personal. Conoce más detalles a continuación.

Rebeca Escribens 'cuadró' a su nuera

El origen de todo ocurrió recientemente, cuando la nuera de Rebeca Escribens fue entrevistada en el podcast 'Mujeres de la PM', el cual es conducido por la presentadora junto a Almendra Gomelsky, Katia Condos y Gianella Neyra. Durante el episodio, la joven expuso las severas condiciones impuestas por Escribens dentro de su hogar.

"Los lunes no puedo entrar a su casa. Tampoco puedo estar con el pelo suelto por la casa porque boto mucho pelo", afirmó la nuera de la presentadora de televisión. Incluso, cortó la comunicación con su nuera después de decirle que ya no la llevaría de viaje y soltó una lisura que ocasionó la risa de los presentes en el programa.

Ahora, durante el programa de 'América Hoy' Rebeca Escribens fue consultada sobre este momento y reveló el fuerte motivo por el cual no deja entrar a nadie a su casa los lunes. "Ya a mis 47 años me doy el lujo ahora de poder elegir un día a la semana para mí. Para limpiar, para seguir tomando mis clases de canto. Limpiar no solo mi casa, sino mi mente, todo. Ese día no atiendo a nadie", expresó.

"Nadie me expone, yo me expongo. 'Mafercita' (su nuera) y todos saben que los lunes me dedico a mi casa al 100%. Me concentro no solamente en mi casa, sino en mí misma. He decidido ya hace muchos años dedicarme un día a la semana a mí y a lo que quiero hacer en mi casa", argumentó.

¿Cómo se lleva con su nuera?

Por otro lado, ante la sorpresiva reacción de Rebeca Escribens en 'Mujeres de la PM', la presentadora de televisión aclaró que tiene una muy buena relación con su nuera, pues aseguró que tienen la suficiente confianza para hacer bromas una a la otra. De esta manera, descarta cualquier rumor sobre una posible mala relación con la novia de su hijo.

"Yo la molesto así, la bromeo. Es parte de mi vida y de mi familia, es la hija que no tengo (...). Ella es mi hija y lo sabe. Nos permitimos ciertas bromas, por eso expuse la llamada en pleno podcast", afirmó Rebeca Escribens sobre su nuera.