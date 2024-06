Jefferson Farfán cuenta el plan de Ricardo Gareca con Chile: "Es muy inteligente"

Jefferson Farfán, una de las estrellas de nuestra selección, ha soltado una bomba sobre Ricardo Gareca, el actual DT de Chile, y su táctica y las decisiones en la Copa América 2024: no convocar a Arturo Vidal y Gary Medel.

¿Recuerdan a Ricardo Gareca, el técnico que llevó a Perú al Mundial? Bueno, parece que está usando sus viejos trucos, pero esta vez con la selección de Chile. Y quien lo cuenta todo es nada menos que Jefferson Farfán, la 'Foquita'.

Farfán, conocido cariñosamente como 'la Foquita', comparó su propia experiencia con la estrategia que Gareca podría estar aplicando ahora con la selección chilena. Recordemos que en 2016, durante la Copa América en Estados Unidos, Gareca también dejó fuera a Farfán, una decisión que al principio dolía pero que, según él, tenía un propósito mayor.

"Es lo que hizo con nosotros (...). Esa es la chamba de Gareca. Es muy inteligente. Lo que hizo conmigo cuando me sacó de la Copa América de Estados Unidos... hermano, las lágrimas se me caían. Pero eso hizo que yo trabajara el doble. Contraté una persona para que trabaje conmigo, me puse bien y pasó lo del Lokomotiv", compartió Jefferson en el programa 'La Lengua'.