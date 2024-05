¡No son tóxicos! Paloma Fiuza celebra un año de amor con Tomi Narbondo y habla sobre su futuro

La querida Paloma Fiuza ha cumplido un año de relación con Tomi Narbondo y en una entrevista exclusiva, compartió detalles de su romance y convivencia. A pesar de los 11 años de diferencia, Paloma y Tomi están más felices que nunca.

Paloma Fiuza celebra un año de amor con Tomi Narbondo

Paloma Fiuza, la querida chica reality, acaba de cumplir un año de relación con Tomi Narbondo. En una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", la pareja compartió detalles de su convivencia y sus planes a futuro. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, su relación va de maravilla.

Paloma y Tomi han logrado una convivencia armoniosa gracias a la buena comunicación. "La convivencia, bien. Justamente de eso se trata, cuando hay un problema o una diferencia, la comunicación es la clave. Y con el tiempo aprendés a eso, a entender la forma de comunicarse de la otra persona y cada vez es más fácil la convivencia", comentó Tomi.

¿Planes de ser padres? Sobre la posibilidad de tener hijos, Tomi dijo: "Yo por ahora no, pero en un futuro quién sabe". A lo que Paloma añadió entre risas: "Pero tenemos nuestro bebé, Tomás". Tomi explicó: "Bueno, tenemos a Tomasito, el perrito, que es un bebé".

Relación sin toxicidad. Paloma y Tomi aseguran que la confianza es fundamental en su relación. "Yo no soy de revisar el celular, él no revisa el mío. No es: 'Ay quiero tu contraseña' o 'Ay si no contestó, ¿dónde estaba?'", explicó Paloma. "No tenemos nada de eso. Yo sé, porque yo lo viví y varias. Entonces, me encanta la relación que tenemos".

Fidelidad y confianza. Tomi también habló sobre la fidelidad y la confianza en su relación: "Es tan lindo lo que tenemos y cómo nos sentimos el uno con el otro que el hecho de siquiera pensar o imaginarse algunas cosas o maquinar, como digo yo, es arruinar el momento que estamos pasando. Entonces, simplemente yo, por lo menos, disfruto lo que tengo. Y compartirlo es maravilloso".

Reflexiones sobre el pasado. Paloma reflexionó sobre sus relaciones anteriores y lo que ha aprendido: "Yo tuve algunas relaciones anteriores, un poco tóxicas, digamos. Pero creo que las tenía que vivir también para saber qué es una relación buena. Lo bueno mío y de Tomy es que somos libres. Yo soy libre, él es libre. Decidimos libres estar juntos. Y eso es muy bonito".

Nuevos proyectos y su carrera en TV

Paloma también adelantó que tiene un proyecto en Chile. "Yo estoy haciendo un proyecto también en Chile, pero no es reality. Pronto ustedes van a saber que es algo que es súper lindo y estoy feliz también así que ustedes me verán entre Chile y Perú", contó. Además, mencionó que mantiene una buena amistad con su ex, Facundo González, y que Tomi también es amigo de él.

Paloma habló sobre su carrera en televisión y sus planes de volver a "Esto es Guerra" una vez que se recupere completamente de su lesión. "Han sido siete meses de recuperación con fisioterapia incansable para recuperar mi nivel, pero este tiempo también me ha servido para hacer otras cosas", dijo.

Sobre las críticas por seguir en el programa a sus 40 años, Paloma comentó: "No me molestan, está bien que la gente opine. A pesar de que pasan los años, uno siente que todavía le falta mucho por hacer". Añadió que la edad es solo un número y que siempre hay espacio para aprender y crecer.

Paloma Fiuza está feliz con su vida y su relación con Tomi Narbondo. "Nos llevamos súper bien y me siento contenta, ya tenemos más de un año juntos. Al comienzo empezamos como algo nada serio y ahora mira cómo estamos", finalizó.

Esta feliz pareja ha demostrado que con comunicación y confianza se puede construir una relación sólida y sin toxicidad. ¡Les deseamos muchos más años de amor y felicidad!