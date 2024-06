¿Lo cumplirá? Jefferson Farfán debería invitar a Paco Bazán a 'Enfocados' por conseguir 100K seguidores

Durante la disputa entre Jefferson Farfán y Paco Bazán, la 'Foquita' mencionó que si el canal de YouTube de Bazán y Erick Delgado alcanzaba los 100 mil suscriptores, serían invitados al podcast "Enfocados". Farfán se burló de la baja cantidad de seguidores de "Entre Palos TV", pero Magaly Medina logró lo inesperado para que ambos se encontraran cara a cara.

Ante ello, durante la transmisión en vivo de Magaly TV: La Firme, los televidentes se sumaron a la petición de la 'Urraca' y empezaron a seguir el canal de YouTube de Paco Bazán. Ahora, muchos se preguntan si Jefferson Farfán cumplirá su palabra. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán alcanza los 100K seguidores

El canal de YouTube de Paco Bazán y Erick Delgado, 'Entre Palos TV', experimentó un aumento en suscriptores la noche del 28 de junio. Durante el programa 'Magaly TV La Firme', Magaly Medina animó a su audiencia a suscribirse al canal con el propósito de ver al conductor de 'El Deportivo' frente a Jefferson Farfán. La audiencia respondió rápidamente y en menos de 10 minutos se alcanzó la meta.

Ante ello, Paco Bazán, quien se encontraba en su camerino conversando en vivo con Magaly Medina, no podía creer lo que sucedía. Se mostró feliz por haber alcanzado los 100 mil suscriptores y por la oportunidad de conocer el famoso 'Búnker', donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola graban su podcast 'Enfocados'. Sin embargo, la 'Foquita´ no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

"100 mil suscriptores, ahí está. Paco siempre me ha simpatizado. No me gusta que lo maltraten en otros lados, sintiéndose más poderosos", afirmó Magaly Medina luego de conseguir el objetivo.

"Estará sudando frío. Se está enterando ahorita que hemos llegado (a los 100K)", sostuvo Paco Bazán agradeciendo a su madrina. Ante ello, la urraca acotó: "Eso le pasa por escupir al cielo porque él se burló y hasta le dijo que le podía regalar suscriptores".

Las críticas de Jefferson Farfán contra Paco Bazán

El exfutbolista Jefferson Farfán, tras negarse categóricamente a invitar a Paco Bazán a su podcast 'Enfocados', criticó duramente al exarquero en varios aspectos, haciendo referencia a su carrera en televisión, durante la última edición de su programa en la que estuvo presente como invitado Leao Butrón.

"Ya ha hablado demasiado, quiero saber que el público, vamos a hacer una dinámica, que me digan cómo ha sido como futbolista, como actor, como conductor", dijo el "10 de la calle" gritando mientras que todos le respondían "malo" haciendo referencia a Paco.

No obstante, ahora que Paco Bazán llegó a los 100K seguidores, muchos esperan que sea el próximo invitado en 'Enfocados', en donde se podría dar el esperando encuentro con Jefferson Farfán.