Cristian Zuárez expone audio de 'Chibolín' para respaldar que pagó pasajes de Magaly: "Tranquilo"

¡La polémica sigue! Cristian Zuárez no se echa atrás y afirma que Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', fue quien pagó los pasajes de Magaly Medina y su esposo para asistir a los premios Martín Fierro en Miami. En una reciente entrevista en el programa "Amor y Fuego", el argentino reveló detalles sobre este enredo que ha sacudido la farándula y hasta se difundió un audio de 'Chibolín'.

Cristian Zuárez no se detiene y sigue defendiendo su versión sobre el viaje de Magaly Medina a los premios Martín Fierro en Miami. En una reciente entrevista en "Amor y Fuego", el argentino afirmó que fue Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', quien cubrió los pasajes de la periodista y su esposo para que pudieran asistir al evento.

Durante su participación en el programa, Cristian explicó que Magaly había solicitado que se cubrieran los pasajes, pero que no había presupuesto suficiente para eso.

"Le dije a Hurtado: 'Magaly está pidiendo pasajes y no tengo pasajes para darle, así que ella se baja, no viene'" , comentó.

Esta declaración generó la reacción de Andrés, quien le aseguró que él se encargaría de todo. "Me dijo: 'Tú tranquilo, no te preocupes, déjamelo a mí, yo me encargo'", reveló Zuárez, dejando claro que Hurtado asumió la responsabilidad de cubrir los gastos.