Magaly Medina fulmina a Cristian Zuárez y aclara su victoria en los Martín Fierro: "Es un fanfarrón"

Magaly Medina no ignoró las recientes declaraciones de Cristian Zuárez, quien aseguró que ella asistió a los premios Martín Fierro gracias a su intervención. Fiel a su estilo, la conductora peruana respondió de manera contundente en su programa 'Magaly TV, la firme', desmintiendo sus afirmaciones y aclarando que su participación en el evento fue por mérito propio.

Recordemos que Cristian Zuárez insistió en que gracias a él, Magaly Medina habría asistido a los premios Martín Fierro, lo cual no pasó desapercibido por la Urraca. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su respuesta, Magaly Medina contó sobre un breve encuentro con Zuárez durante la premiación, mencionando que el argentino se comportó de manera "sobona" e incluso le presentó a su esposa. La periodista también reveló que, después de confrontarlo por sus declaraciones, Zuárez lanzó insultos hacia sus reporteros, lo que, según ella, evidenció su falta de argumentos para respaldar sus acusaciones.

"Dice muchas mentiras porque es un fanfarrón, toda la vida lo ha sido", mencionó Medina en su programa refiriéndose a las declaraciones de Cristian Zuárez. "Hay gente que le cree, y bueno, yo no me voy a poner a su nivel. Yo recuerdo que lo encontré en la fiesta de los Martín Fierro, pero no le di mucha importancia porque me presentó a su esposa. Fue muy amable conmigo, sobón como siempre ha sido", acotó la conductora.