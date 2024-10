¡Agárrate, Priscila! Julián Zucchi estaría utilizando aplicaciones de citas durante su viaje a Japón

Julián Zucchi vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina evidenciara que el actor estaría utilizando la aplicación de citas 'Bumble' para conocer mujeres durante su viaje a Japón. ¿Habrá terminado su relación con la reportera Priscila Mateo?

Recordemos que después de terminar su convivencia con Yiddá Eslava, Julián fue vinculado a una exreportera de Magaly y, aunque han sido vistos juntos en varios eventos públicos, ambos se han negado a confirmar qué tipo de relación tienen.

El exParchis viajó a Japón hace unos días para supuestamente explorar nuevas tecnologías que "quiere implementar en sus próximas producciones" en Perú. Sin embargo, Magaly lo sacó al fresco presentando capturas de su perfil en la famosa aplicación de citas Bumble.

Según el perfil que Magaly mostró, Julián decidió utilizar su otro nombre: Guillermo, y completó los demás datos que la aplicación solicita a sus usuarios, por lo que figura que tiene 40 años, mide 1.73 cm, le gusta ir al gimnasio, tiene hijos y otros más.

Sin embargo, lo más llamativo son los intereses que Julián tiene en la aplicación: "Intimidad, sin compromiso. Citas divertidas" . Además, el actor utilizó varias fotos donde luce sin camiseta y mostrando su cuerpo.

Por otro lado, Magaly indicó que el perfil de Bumble de Julián está verificado dentro de la aplicación, lo cual solo se puede lograr si el usuario se toma una foto en tiempo real y esta coincide con las imágenes que cargó en su perfil anteriormente. Esto confirmaría que Julián Zucchi efectivamente estaría usando Bumble.

Después de varios enfrentamiento con la 'Urraca', el actor y director no se quedó en silencio, resumiendo su sentir hacia Magaly en una sola palabra: odio, debido al daño que, según él, ha causado tanto a él como a sus dos hijos.

"La odio, me hizo mucho daño, me dañó mucho y mintió y aseguró cosas muy fuertes. Decir manipulador a una persona es muy fuerte, sobre todo teniendo dos hijos chiquitos. Tengo la psicóloga de mis hijos, todo el tiempo, le ando preguntando como puedo blindar a mis hijos, como hago para que mis hijos no sufran", dijo.