Yahaira Plasencia revela cómo tendría que ser el hombre de su vida: "No le cierro las puertas al amor"

Yahaira Plasencia es una de las cantante de salsa más importantes del país en el género de la salsa. La joven estuvo en el programa de El Súper Show presentando su nueva canción "Soltera" en salsa urbana, pero también terminó revelando cómo sería su hombre ideal que conquiste su corazón.

Durante el programa, la artista Yahaira Plasencia estuvo contando que esta canción "Soltera" es un precedente importante en su carrera musical y que se siente identificada con la canción marcando su estilo de siempre. Además, reveló en el programa de El Súper Show, que el tema fue realizado para dedicar a alguien especial.

"Pero claro que tiene dedicatoria y lo voy a decir hoy día... va para todas las mujeres empoderadas que pagamos con nuestra billetera y que no necesitamos de nadie al lado. Las mujeres en día elegimos, no nos eligen", expresó.

Luego, los locutores radiales del programa le preguntaron a la salsera si estaría dispuesta a enamorarse de nuevo y cómo tendría que ser este hombre que la conquiste. Yahaira Plasencia cuenta que tiene amigos y que sale a divertirse estando soltera, pero que no tendría un prototipo de hombre.

"No le cierro las puertas al amor, pero mi etapa de soltera está increíble y le voy hacer honor a mi canción como la Shaki. Yo no tengo un prototipo de hombre, a mí me gusta y me gusta. Los hombres coquetos me encantan, que baile bien. Emprendedores, que quieran trabajar muchísimo, quieran crecer. Que respete mi trabajo, valore lo que hago, que no moleste y deje trabajar. Tóxicos cero en mi vida", expresó.