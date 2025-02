"Sácala, por favor": Florcita Polo pasa incómodo momento con reportera y pierde la paciencia

Florcita Polo, hija de Susy Díaz y actual Miss Turismo, protagonizó un momento tenso en el programa "América Hoy". Todo ocurrió cuando una reportera comenzó a preguntarle sobre temas personales. ¿La razón de su molestia? ¡No quería hablar de su vida privada!

Todo comenzó cuando la reportera le hizo preguntas sobre su relación con Luiggi Yarasca, su actual pareja. Al principio, Florcita respondió con calma sobre su papel como jurado en el certamen de belleza.

Pero cuando las preguntas comenzaron a tocar temas personales, la paciencia de Florcita se agotó. Sin dudarlo, dijo:

"Estoy de jurado aquí y no voy a responder otras preguntas que no sean del certamen. Estás perdiendo tu tiempo si quieres preguntarme otras cosas" , sentenció.

La reportera intentó insistir, pero Florcita no estaba dispuesta a ceder. La situación se puso aún más tensa cuando la hija de Susy Díaz pidió que retiraran a la reportera del lugar:

Pero eso no fue todo. Florcita sorprendió a todos al justificar su actitud diciendo que, como reina de belleza, ella tenía el derecho de decidir qué preguntas contestar.

"Ahora que soy reina, yo decido si contestar o no y no quiero responder" , declaró Florcita, dejando claro que su título de Miss Turismo le daba el poder de elegir qué temas abordar .

A pesar de la insistencia de la reportera, Florcita fue tajante:

"No me incomoda nada, solo he venido acá (a 'América Hoy') por el jurado y otros temas, no voy a responder", respondió, dejando sin opciones a la reportera.