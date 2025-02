Alonso Correa se puso nervioso con Susy Díaz y su 'dieta del surfista': "¿Me quieres revolcar?" (VIDEO)

Susy Díaz siempre sabe cómo robarse el show y esta vez no fue la excepción. La excongresista y el surfista Alonso Correa coincidieron en un nuevo proyecto y protagonizaron un divertido momento en una entrevista para "Más Espectáculos", donde la 'reina de las dietas' hizo que Alonso se pusiera notablemente nervioso.

Susy Díaz pone nervioso a Alonso Correa

Durante la conversación con "Más Espectáculos", Susy Díaz contó que, aunque ya tuvo una experiencia en el mar, aún siente miedo y por eso está trabajando con Alonso Correa para mejorar su confianza.

"Estamos en un proyecto de una marca y nos han juntado porque tenemos que grabar. Yo tengo un terror al mar, después de la revolcada que me di, ya no me meto más", comentó Susy.

Por su parte, Alonso Correa, quien es un surfista experimentado, explicó que su misión es ayudarla a perder ese miedo y enseñarle a disfrutar de las olas.

"De hecho, de eso se trata, transmitir un poquito el conocimiento y el amor por el mar. Sí es impredecible, pero si lo sabes manejar, es lo más bonito de la vida. Yo quiero darle seguridad a Susy, porque no todo son revolcadas, también hay cosas muy bonitas en el mar", dijo Alonso.

11.02.25 | Alonso Correa se puso nervioso con los comentarios coquetos de Susy Díaz mientras disfrutaban de la playa. Fuente: Más Espectáculos pic.twitter.com/xF2kD0C08i — @ghelanma (@ghelanma) February 11, 2025

Sin embargo, no esperaba que la respuesta de Susy lo dejara completamente sin palabras. Aprovechando la ocasión, Susy lanzó una de sus clásicas frases con doble sentido, generando risas en todos los presentes.

"¿Que me quieres revolcar? No, yo siempre el mar me ha revolcado y no quiero, todo el mundo me quiere revolcar en el mar", dijo Susy, provocando carcajadas en el reportero.

El periodista, sin perder la oportunidad, le preguntó directamente a Alonso si él también quería hacerlo. En ese momento, el deportista se quedó completamente petrificado y nervioso.

"No", respondió Alonso entre risas. Pero Susy continuó con su juego. "¿Has dicho revolcada?", preguntó ella. "Tu revolcada en el bote, en el botecito", respondió Alonso, por lo que el reportero intervino: "Claro, el muchacho se ha puesto nervioso. Susy también... Es que Susy está soltera". Alonso, aún más nervioso, solo atinó a responder: "Ah, no, no sabía, no sabía jajaja".

A continuación, Susy le preguntó si él lo estaba. Alonso contestó que no, que tenía enamorada, dejando en claro su situación sentimental.

La dieta del surfista de Susy Díaz

Pero la cosa no quedó ahí. Fiel a su estilo, Susy decidió dedicarle una nueva 'dieta' a Alonso: 'La dieta del surfista'.

11.02.25 | Susy Díaz revela su 'dieta del surfista' y pone nervioso a Alonso Correa. Fuente: Más Espectáculos pic.twitter.com/dWV6iOFWmP — @ghelanma (@ghelanma) February 11, 2025

"La dieta del surfista. Ay, eres tan lindo que te voy a poner en la lista", lanzó Susy. Alonso intentó retomar la conversación sobre el surf: "Creo que el tip más importante es tener respeto, saber las corrientes y saber en qué posición estás", explicó el surfista, pero Susy volvió a jugar con su palabras: "¿Posición? ¿Por qué hablas esas cosas?", generando más risas. "Le tengo un terror al mar. Prefiero que me enseñes otra cosa", dijo Susy, mientras Alonso y el reportero seguían riendo.

Susy finalmente dijo que se estaba refiriendo a correr, a hacer gimnasio con "otra cosa". Y preguntó qué pensaba Alonso. Este divertido momento dejó en evidencia que Susy Díaz siempre encuentra la forma de hacer reír y sorprender a cualquiera, incluso a un surfista profesional.