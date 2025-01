July Urquizo sobre incidente en la piscina con Susy Díaz: "No sabía nadar"

La excongresista y figura de la farándula peruana, Susy Díaz, sigue siendo noticia por su carisma y ocurrencias. Recientemente, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un curioso incidente junto a su nueva ahijada, la cantante urbana July Urquizo. La situación generó revuelo y no tardó en aclararse, dejando en evidencia la cercanía entre ambas.

En una entrevista para el programa "Todo se Filtra", Susy Díaz explicó lo ocurrido durante la grabación de un videoclip con su ahijada July Urquizo. El momento que se viralizó muestra a Susy dando la famosa "patadita de la suerte" a la cantante, quien terminó cayendo accidentalmente a una piscina.

"Fuimos a grabar el videoclip de la canción, y luego, para que me dé la patadita de la suerte, le digo a Susy: 'Despacito, porque yo no sé nadar'. Me da la patada y me voy al piso", contó Urquizo, entre risas. La cantante admitió que no supo cómo reaccionar debido a su falta de habilidad para nadar.