Mónica Cabrejos cuestiona a Mario Irivarren por intentar hablar con Vania: "Antes se llamaba remember"

La psicóloga Mónica Cabrejos se presentó en el programa Magaly TV, la firme y sorprendió al burlarse de las recientes declaraciones de Mario Irivarren. El exchico reality manifestó que deseaba comunicarse con su expareja, Vania Bludau, para "cerrar ciclos", pese a estar acompañado de su actual novia, Onelia Molina.

Mónica destruye a Mario Irivarren

Durante su participación en el programa de espectáculos, Cabrejos opinó que no es adecuado intentar cerrar ciclos en momentos inadecuados, como cuando se ha bebido alcohol. Según la especialista, esa práctica puede generar confusión y llevar a acciones que se presten a malas interpretaciones o decisiones erradas.

"Si quieres cerrar ciclos, no es la hora, no es el momento. No hay que cerrar los ciclos con tragos de por medio, porque uno se confunde...", dijo.

Magaly Medina comentó que los ciclos deben cerrarse cuando una relación termina, pero Mónica la contradijo. Sostuvo que los seres humanos, en especial los hombres, no siempre logran cerrar capítulos de su vida de forma inmediata. Añadió que muchos buscan respuestas incluso después de mucho tiempo de haber terminado un vínculo sentimental.

La psicóloga también señaló que intentar contactar a una ex pareja en medio de una reunión y estando con una nueva novia presente, es un gesto que podría tener otra intención. Dejó entrever que Mario habría estado buscando algo más que una simple conversación para encontrar "paz" emocional.

"Las personas somos mucho más complicadas, y la gran mayoría no cierra ciclos, sobre todo los hombres. A los hombres les pasa que, después de mucho tiempo, quieren buscar respuestas. Necesitas ir al psicólogo para sanar. No necesitas ir a la boda de tu amiga para ver al ciclo", agregó.

Finalmente, recomendó que si alguien desea cerrar un ciclo, lo haga en condiciones adecuadas: con sobriedad, en lugares públicos, sin involucrar a otras personas y siendo transparente con su pareja actual. Mónica ironizó con que ahora muchos disfrazan el intento de retomar un romance con la excusa de "cerrar ciclos".

Mario confiesa que sí quería llamar a Vania

Mario Irivarren rompió su silencio en el podcast 'Good Time' luego de protagonizar una polémica que involucró a su actual pareja, Onelia Molina, y a su expareja, Vania Bludau. Aunque inicialmente no estuvo presente en la conducción, apareció pocos minutos antes del cierre para hablar abiertamente sobre la controversia.

Mario explicó que su intención de llamar a Vania surgió de la necesidad de cerrar un ciclo pendiente. Aclaró que su relación con la modelo terminó en malos términos y que, tras haber pasado tiempo suficiente, consideró oportuno buscar una conversación para sanar heridas y superar resentimientos.

"Sobre la famosa llamada, es porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, como para cerrar el ciclo de lo que pasó, de los problemas que hubo en el pasado", indicó.

Es así que, las palabras de Mónica Cabrejos no solo generaron risas en el set de televisión, sino también un intenso debate en redes sociales. Muchos apoyaron su postura y cuestionaron la verdadera intención de Mario Irivarren al querer reencontrarse con Vania Bludau mientras mantiene una relación actual.