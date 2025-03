Christian Cueva hace fuerte acusación contra Pamela López: "No me deja ver a mis hijos hace 6 meses"

Christian Cueva regresó de Cusco y en una entrevista hizo una fuerte acusación contra Pamela López: reveló que lleva más de seis meses sin poder ver a sus hijos. Según el futbolista, su expareja no le permite tener contacto con ellos y tampoco ha mostrado interés en llegar a un acuerdo de conciliación.

El jugador aseguró que siempre ha velado por el bienestar de sus hijos, pero denunció que su expareja ha puesto trabas para que pueda cumplir con su rol como padre. Señaló que su único interés es el bienestar de los menores y lamentó que la situación se haya complicado aún más.

Para conocer el estado de sus hijos, Cueva solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa donde vive Pamela López. Explicó que esta medida fue necesaria debido a la falta de comunicación y porque también es propietario del inmueble donde residen, descartando que tenga interés en la nueva relación de Pamela López.

"Siempre he visto por mis hijos. Yo no hablo de terceras personas (de Paul Michael). ¿Ustedes saben si veo a mis hijos? Ella no me deja ver a mis hijos, no los veo hace más de seis meses (...) A mí la señora (Pamela López) no me interesa, sino la vida de mis hijos", declaró para Todo Se Filtra.