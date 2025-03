¡Para aclarar! Hija de Pamela López revela cómo se encuentran sus hermanos tras acusaciones de Cueva

La hija mayor de Pamela López, Fabiana, decidió romper su silencio en redes sociales sobre el estado de sus hermanos tras las recientes acusaciones de Christian Cueva. El futbolista de Cienciano había solicitado ver las cámaras de seguridad de la casa donde viven sus hijos, lo que generó gran polémica.

Hija mayor de Pamela López responde a Cueva sobre sus hermanos

La hija mayor de Pamela López, Fabiana, alzó la voz en redes sociales tras las acusaciones de Christian Cueva. En una imagen que capta la alegría de sus hermanos disfrutando de un día en un centro recreativo, Fabiana dejó claro que, a pesar de la polémica por la solicitud de revisar las cámaras de seguridad de la casa, los niños se encuentran en un ambiente lleno de cariño y bienestar.

Pamela López lo consideró como un acto de violencia psicológica, mientras que Cueva defendió su actitud al asegurar que estaba preocupado por el bienestar de sus hijos.

Christian Cueva, quien no ve a sus tres hijos desde hace seis meses, explicó en su intervención en "América Hoy" que su petición de las grabaciones tenía como objetivo conocer el estado de los pequeños, ya que había recibido información sobre su posible desatención.

"Yo ya sé la situación de mis hijos, cuando se van mis dos nanas, no se van por las puras. Ya se va una tercera nana, ¿entiendes? Ya tengo tanta información que a mí me preocupan mis hijos", dijo el futbolista en una tensa discusión con una periodista.

Hija de Pamela López responde a las acusaciones

Luego de las duras declaraciones de Cueva, Fabiana, la hija mayor de Pamela, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la realidad sobre sus hermanitos. La joven compartió una foto en la que se le ve acompañada de sus hermanos, disfrutando de un día en un centro de recreación.

Los niños, luciendo sonrientes, demostraban que estaban bien y felices, desmintiendo las acusaciones de Cueva sobre una posible mala atención.

Hija mayor de Pamela López comparte cómo están sus hermanos. (Instagram)

Con su mensaje, Fabiana quiso poner fin a las especulaciones que habían surgido en torno al estado de sus hermanos. En la publicación, dejó claro que los niños se encuentran en un ambiente positivo y lleno de cariño. La ausencia de Pamela López en la foto también fue notable, ya que en ese momento ella estaba disfrutando de una noche de fiesta con su pareja, el salsero Paul Michael, en un concierto.

Pamela López defiende a sus hijos

Pamela López, por su parte, no tardó en defender a sus hijos y desmentir las acusaciones de Cueva. En varias declaraciones, la influencer aseguró que no estaba impidiendo que sus hijos vieran a su padre, sino que son los pequeños quienes no quieren saber nada de él.

Además, cuestionó las afirmaciones de Cueva sobre no estar recibiendo ayuda económica para el sustento de los niños, dejando claro que ella se hace cargo de todos los gastos.

"Su artimaña para quererme dejar mal, pese a que soy yo quien paga luz, agua, internet, ocios y todo de mis hijos", expresó Pamela en respuesta a las acusaciones de Cueva.

A pesar de las tensiones, Christian Cueva insistió en que su prioridad son sus hijos y no la vida privada de su exesposa.

"El tema principal son mis hijos, a mí no me interesa la vida de la señora. Me preocupan mis hijos, el lado emocional de ellos", enfatizó el futbolista en "Amor y Fuego".

Cueva también expresó que estaba dispuesto a trabajar para recuperar la relación con sus hijos, a pesar de las dificultades.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando controversia. A pesar de las acusaciones y las tensiones, Fabiana y Pamela continúan defendiendo el bienestar de los niños, mientras que Cueva sigue buscando recuperar el vínculo con ellos.