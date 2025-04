¡La deja sin nada! Jefferson Farfán le exigió a Darinka que le devuelva los 18 MIL SOLES que le regaló

Darinka Ramírez sorprendió al contar que Jefferson Farfán, su expareja y padre de su hija, le exigió la devolución de S/ 18 mil que le había entregado tiempo atrás. La joven señaló que el dinero fue un regalo que recibió cuando expresó su deseo de iniciar un emprendimiento siendo madre soltera.

Según relató en el programa de Magaly Medina, ella solicitó el dinero a Farfán para comenzar un negocio. En ese momento, el exfutbolista habría decidido obsequiárselo, destacando su iniciativa y compromiso como madre. Por ello, Darinka nunca consideró que se tratara de un préstamo ni hubo documentos firmados al respecto.

"Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar", indicó.