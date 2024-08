¡No jugarán ante Perú! Conmebol sancionó a jugadores uruguayos tras pelea en Copa América

⚽️ Se conocieron las sanciones por los incidentes en el duelo ante Colombia:



▶️ Darwin Núñez: 5 partidos + US$ 20.000.



▶️ Rodrigo Bentancur 4 partidos + US$ 16.000.



▶️ Mathías Olivera, Ronald Araujo y Josema Giménez: 3 partidos + US$ 12.000 c/u.



▶️ Sebastián Cáceres, Matías... pic.twitter.com/xn0hnPYq6j