Christian Cueva no se retira del fútbol, pero advierte: "Me seguirán viendo bailando y disfrutando"

Christian Cueva, el reconocido futbolista peruano, ha dejado claro que, a pesar de su amor por la música cumbia, su futuro está en el fútbol. En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", el popular 'Aladino' aseguró que no tiene intención de dejar su carrera deportiva, pero reveló que la música sigue siendo una parte importante de su vida.

El futbolista Christian Cueva está decidido a no dejar el fútbol, aunque su interés por la música cumbia sigue siendo significativo para él. Después de grabar una canción con la cantante Pamela Franco, Cueva explicó que no piensa dejar su carrera en el deporte, pero que continuará disfrutando de la música como un pasatiempo.

Cueva y su amor por la cumbia. Aunque algunos puedan pensar que su vida se centra solo en el fútbol, Cueva ha demostrado que la música también ocupa un lugar importante en su vida. El futbolista no ocultó su admiración por los cantantes, especialmente por su pareja, la cumbiambera Pamela Franco.

"Admiro mucho a los cantantes, como admiro a Pamela, eso es parte de mí, me seguirás viendo bailando y disfrutando, es lo que me gusta", comentó Cueva, quien también compartió su gusto por el ritmo cumbiambero y aseguró que no dejará de disfrutarlo.