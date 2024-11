Jean Ferrari revela qué pasó con Christian Cueva durante su reciente altercado: "Divertidísimo"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió al tenso intercambio que tuvo con Christian Cueva, jugador de Cienciano, durante el partido en el que la 'U' venció 3-1. Este encuentro provocó una gran controversia entre los aficionados y los medios de comunicación.

En ese sentido, el dirigente del club crema reveló detalles de lo que sucedió durante dicho partido, en el cual Christian Cueva se mostró enojado con Jean Ferrari. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante el partido, Christian Cueva y Jean Ferrari protagonizaron un intercambio verbal que fue captado por las cámaras. El conocido Aladino aparentemente se dirigió al exjugador de 49 años desde el campo, lo que resultó en una conversación poco común entre un futbolista y un dirigente en pleno encuentro.

El dirigente de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, explicó que la situación se volvió tensa debido a la rivalidad y la presión del partido.

"Cuevita le mete un codazo a Aldo. Ahí te das cuenta. ¿Qué se estaban jugando si no se jugaban nada? A mí me comienza a calentar esa situación. Yo veo que el árbitro no lo bota y Cueva voltea a mirarme...craso error. Él me viene a buscar a mí como diciéndome '¿Qué me vas a decir'? El 'chato' (su hijo) se mete porque él es hincha y fanático de Universitario. Claro que lo volvería a hacer", dijo.