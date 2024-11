André Carrillo revela qué hace con su fortuna tras seis años en Arabia Saudita: "No me quiero alocar"

André Carrillo, importante futbolista peruano, ha acaparado los reflectores debido a su exclusión de la convocatoria para los encuentros ante Chile y Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa del Mundo 2026. Su desempeño discreto y algunas declaraciones controversiales han provocado un alejamiento con el equipo nacional, pero el jugador continúa avanzando en su carrera y ha compartido aspectos de su situación financiera en Arabia Saudita.

Tras seis años en el fútbol de Asia, Carrillo ha logrado amasar una notable fortuna. En una entrevista reciente, el futbolista reveló que ha tomado decisiones sensatas en cuanto a la gestión de su dinero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El jugador ha decidido gestionar su dinero de manera sabia, buscando maximizar sus ingresos sin caer en lujos innecesarios. Carrillo ha comentado que prefiere llevar un estilo de vida modesto y enfocarse en inversiones que le brinden seguridad a largo plazo. Este enfoque demuestra no solo su madurez profesional, sino también su intención de asegurar un futuro próspero para él y su familia.

"Estoy enfocado en algunas que otras inversiones, sin desenfocarme del fútbol, que es lo principal. Como todo mundo, bienes raíces, préstamos a constructoras, he tenido uno que otro préstamo, que ha pagado una muy buena rentabilidad. Así que por ese lado estoy tranquilo, no me quiero alocar tampoco y tomar decisiones erradas, pero pienso que estoy organizándome bien para mi futuro", dijo en entrevista con el periodista César Vivar.

La vivencia de Carrillo en Arabia Saudita ha sido valiosa, tanto en lo deportivo como en lo personal. Aunque enfrenta los retos de estar lejos de su país, el jugador ha logrado adaptarse y sacar el máximo provecho de las oportunidades que se le han ofrecido. Su trayectoria es un claro ejemplo de cómo los futbolistas pueden manejar su carrera y finanzas de forma exitosa, incluso en un entorno tan distinto al habitual.

En una entrevista desde Brasil con el periodista César Vivar Miranda, André Carrillo compartió su deseo de regresar a la selección peruana y comentó que tuvo una conversación con el entrenador de la Bicolor, Jorge Fossati, luego de que se anunciara la lista final para esta fecha doble de las Eliminatorias. Además, reveló que su ausencia se debió a motivos personales.

"He estado acompañando a la selección, como siempre, he visto al equipo sufrir dentro del campo, me hubiese gustado estar presente, apoyando; pero es parte del fútbol, de las decisiones del entrenador. (...) Conversé en esta última convocatoria con Fossati, siempre he tenido una buena relación con él. Para alguno u otro tema no he sido convocado, por temas personales, pero a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar preparándome bien en mi club para llegar 100%", explicó.