Alejandra Baigorria abandonó el set de 'El Gran Chef' tras inesperado incidente: "Nadie me va a decir ni m***"

Alejandra Baigorria, conocida por su carisma y determinación, se mostró visiblemente afectada en el reality 'El Gran Chef Famosos'. La empresaria abandonó el set en medio de una competencia, generando gran revuelo entre los presentes.

Durante la grabación, un incidente con uno de sus contrincantes desató la ira de la popular 'rubia de Gamarra'. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, la tensión se hizo evidente, llevándola a abandonar el set sin presentar su platillo, lo que dejó a todos sorprendidos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La prometida de Said Palao manifestó su malestar por la acción de Tito Paz durante la competencia de cocina, quien se apoderó de la licuadora que le pertenecía. Este episodio provocó una considerable tensión, impactando su estado emocional y llevándola a pronunciar una contundente expresión que sorprendió a jueces y participantes del concurso.

"No tengo licuadora. No hay licuadora y acabo de ver que Tito tiene dos licuadoras, o sea tiene mi licuadora. Estas cosas a mí si me parecen injustas. A mí si me parecen injustas. Ahora se cag... porque yo me voy a coger 4 de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mi..., ni mi...", soltó Alejandra Baigorria.