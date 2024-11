Alejandra Baigorria preocupa tras revelar delicado estado de salud ¿Qué le pasó?

La empresaria Alejandra Baigorria inquietó a sus seguidores al compartir en una de sus publicaciones más recientes que enfrentó problemas de salud el último fin de semana. Según comentó la 'Gringa de Gamarra', esos días no pudo moverse debido al intenso dolor que sentía en la zona cervical.

Pese a ello, la ex competidora de 'Esto es Guerra' ha compartido lo sucedido en sus redes sociales, pues muchos de sus seguidores mostraron preocupación al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La participante de 'El Gran Chef: Famosos' compartió que durante el fin de semana experimentó náuseas, dolor en la cervical y un alto nivel de estrés. Esto la llevó a decidir apartarse de las redes sociales temporalmente para concentrarse en su recuperación.

"Pero lo principal era que todo comenzó con una contractura durísima que me podía mover así, iba desde la cervical, toda esta parte, un estrés horrible. No podía dormir anoche" , relató la excombatiente.

Alejandra Baigorria confiesa delicado estado de salud. (Instagram)

Además, mencionó que durante esos días no pudo digerir alimento: "No he comido nada en todo el día porque tenía como ese malestar, no sé y toda la noche al baño. Me costaba pararme por el torticolis, la pasé fatal".