¡Se encendió! Pamela Franco reveló qué parte del cuerpo de Christian Cueva le gusta más

La cantante Pamela Franco ha estado en medio de rumores sobre tener una relación con Christian Cueva. En más de una ocasión, el pelotero ha dedicado hermosos mensajes a la artista, ella no ha decidido responder. Aunque, hoy habría revelado lo que más le gusta de esa persona especial.

En varios de sus conciertos, Pamela Franco ha estado demostrando una cercanía hacía el pelotero. Aunque, aún no confirman que están en saliditas, se han mantenido firmes en sus declaraciones. Muchos seguidores creen que ambos ya serían pareja, pero por motivos personales no lo dirían públicamente.

Por ello, hoy en el programa de Habla Kausa se atrevió a responder algunas preguntas picantes. La locutora Vali Valilon sacó una pregunta y le consultó a la cantante de cumbia, sí tuviera una pareja o una persona muy especial en su vida, cuál es la parte que más le gustaría.

"¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo que más te gusta de tu pareja?", preguntó Vali a Pamela, pero volvió a confirmar que no ha dicho que tiene pareja. Entonces, la conductora volvió a preguntarle: "Si tuvieras pareja, por ahí alguien ¿Cuál es la parte que más te gusta de esa 'pareja' que no existe?".

"Ay no, qué digo (risas) ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Es que no se puede decir eso, no se puede decir" , responde la cantante. Aunque, la locutora volvió a consultarle: "¿Del torso para arriba o del torso para abajo?" y Pamela Franco dijo: "¿Tú qué crees? (se ríe) mentira, paso".

Luego, Pamela Franco respondió otra pregunta picante, pero más romántica y fue sí alguna vez había hecho una locura por amor. Ante ello, la artista expresó que solo lo hizo con una persona en su vida, ya que no es de ser muy expresiva y aquella vez, se sintió tan enamorada que lo hizo por única vez. ¿Se tratará de Cueva?

"Yo no soy muy expresiva, solo con mi mamá, mi hija y alguien muy especial. Sí, hecho detalles que han significado mucho para mí, pero solo para una persona. fue especial. Solo con una, no me brota hacer así a todos. no todas las personas te hacen sentir lo mismo", expresó.