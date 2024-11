¿Nuevo pretendiente? César BK sorprendió con hermoso detalle para Vali Valilon en Habla Kausa

El artista César BK es un cantante que viene escalando con mucha fuerza en su carrera musical fusionando lo urbano con la cumbia con temas inéditos. Ahora, estuvo en el programa radial de Habla Kausa para dar una hermosa sorpresa a la querida locutora Vali Valilon.

Hoy en el programa de Habla Kausa, César BK llegó como un invitado sorpresa para todo el público oyente. El joven cantante llegó casi al cierre del programa, pero se divirtieron mucho junto a los queridos locutores radiales Rolly Javier y Vali Valilon, donde hubieron muchas sorpresas.

César BK llegó algo tarde al programa, pero no con las manos vacías. El artista sorprendió a la querida locutora Vali Valilon con la entrega de un ramo de rosas y un peluche de 'ansiedad'. La joven conductora quedó muy emocionada por el hermoso detalle que recibió, que incluso el ramo incluía un girasol, que es el favorito de ella.

"Hice mi chamba, investigue. Las flores favoritas de mi mamá son los girasoles también" , expresó el cantante de cumbia. Por su parte, Vali Valilon dijo: "De todas las rosas que me han regalado hasta ahorita, estas son las más completas. Muy bonito detalle la verdad, están bien lindas. Muchas gracias por el detalle".

Luego, el locutor Rolly Javier reclamó entre broma que también quiere su regalo, ya que siempre le dan obsequios a su compañera Vali Valilon. Aunque deslizó la posibilidad que el cantante quiera conquistar a la conductora radial y sería su nuevo pretendiente, pero la youtuber acabó con las especulaciones.

"César me quiere mucho y por eso me ha traído esta sorpresa, no te inventes por favor", expresó la locutora.