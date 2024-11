Deyvis Orosco reinauguró la Alameda Jhonny Orosco en la tercera zona de Collique: "Para ti, papá"

La leyenda de Jhonny Orosco y el Grupo Néctar han marcado en la cumbia peruana desde hace muchos años. Siempre se ha mantenido vivo su música e imagen gracias a su hijo Deyvis Orosco, quien asistió a la tercera zona de Collique para realizar la reinauguración de la Alameda en homenaje a su padre, junto al alcalde de Comas.

El sábado 16 de noviembre, Deyvis Orosco asistió a la reinauguración de la Alameda Jhonny Orosco en Comas. Recordemos que esta alameda fue inaugurada en el décimo aniversario de la partida del líder del Grupo Néctar en la tercera zona de Collique. Ahora, han remodelado con mantenimiento de bancas y áreas verdes, resembrado, pintado de adoquines y farolas.

El cantante de cumbia compartió en sus redes sociales, un video sobre la reinauguración donde afirmó que nunca olvida de su raíces en Comas. Además, dedicó esta renovación a su padre en el cielo. En el lugar, Deyvis también se reencontró con sus vecinos y expresó lo muy feliz que estaba.

"Muy emocionado, no solo por ver la calle dónde crecí hermosa, ver gente nueva. Gente que no sabe lo importante que es para mí regresar. No importa donde llegue, lo importante es de dónde viene y yo estoy orgulloso de decir a cada lugar que voy, que soy de la tercera zona de Collique. Estoy contento de reencontrarme con los vecinos, mi familia. Esto es uno de los momentos que no voy a olvidar jamás en mi vida", expresó.