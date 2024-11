¡No lo ocultan! Luciana Fuster y Juan Morelli comparten románticos mensajes en redes sociales

Luciana Fuster y Juan Morelli fueron captados en los Latin Grammy llegando juntos y de la mano, mostrando públicamente su relación a solo cuatro meses de la separación de la peruana con Patricio Parodi. Este romance surgió en medio de la controversia por la supuesta cercanía entre la Miss Grand International 2023, su actual pareja y la ex prometida de él. Sin embargo, ambos han decidido ignorar las críticas y ya no esconden su amor.

En ese sentido, ambos están en el ojo público luego de que compartieran románticos mensajes a través de sus redes sociales, lo cual es una clara señal del vínculo que tienen. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luciana Fuster y Juan Morelli comparten tiernos mensajes en redes

La modelo Luciana Fuster y el compositor Juan Morelli ya no esconden su relación y ahora disfrutan de su amor con mayor libertad, luego de limitarse a intercambiar simples 'me encanta' en sus fotos para evitar levantar sospechas.

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente su romance, los videos y muestras de afecto hablan por sí solos. Tras la polémica, ambos han dejado ver su complicidad en redes sociales, particularmente en el perfil de Luciana, quien es expareja de Patricio Parodi.

Luciana compartió fotos luciendo radiante en los Latin Grammy, vistiendo un elegante traje rojo con detalles andinos que representaban la cultura peruana. Juan Morelli no tardó en dejar un comentario con un romántico mensaje expresado mediante emojis.

En la captura que circula, el músico añadió un corazón negro y una figura de reina, lo que muchos usuarios interpretaron como un cariñoso apodo para su pareja, a pesar de que la publicación no estaba relacionada con su título de Miss Grand International.

Luciana Fuster y Juan Morelli mandan curiosos mensajes en redes. (Captura de pantalla)

En respuesta, Luciana Fuster no pasó por alto el gesto y correspondió con un corazón acompañado de un peculiar emoji de dragón. Sus seguidores se mostraron entusiasmados y celebraron su romance, aunque algunos no dejaron de hacerle advertencias contundentes.

¿Qué dijo Luciana Fuster en la final del Miss Grand International?

Desde que se dio a conocer la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli, han surgido muchas especulaciones sobre el inicio de su romance. El influencer Ric La Torre destacó un detalle interesante durante el discurso de despedida de la peruana en el Miss Grand International 2024.

Además de agradecer a la organización y a su familia, Luciana dedicó un mensaje romántico a alguien cuya identidad no reveló, y todo indica que no se refería a Patricio Parodi. En ese sentido, los usuarios no pasan por alto los mensajes que la modelo Luciana Fuster ha dicho en varias ocasiones, pues especulan que estaría dirigido para el compositor.