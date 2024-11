Pamela Franco se sincera y afirma que no se lamenta de ningún error: "No me arrepiento"

En los últimos meses, Pamela Franco ha sido blanco de muchas críticas sobre su relación con el futbolista Christian Cueva. Durante el programa de Habla Kausa, reveló que no se arrepentiría de nada porque eso la formó como una mujer más fuerte.

La artista Pamela Franco estuvo hoy en el programa de Habla Kausa respondiendo algunas preguntas picantes. La joven artista estuvo interpretando sus nuevos éxitos musicales y contando un poco más sobre su relación con Christian Cueva. Afirmó que se encuentra viviendo el presente, como una mujer más fuerte y madura que antes.

En la mitad del segmento, la cantante recibió una pregunta muy curiosa de parte de la querida locutora Vali Valilon. La influencer le consultó si habría algo por la cuál ella se arrepentiría. Ante ello, la artista afirmó muy segura que no se lamentaría de nada, ni de sus errores del pasado.

Pamela Franco aclaró que no se arrepentiría de nada, ya que cada error que pudo haber cometido la ha llevado a la mujer que es hoy en la actualidad. Ella afirmó sentirse más madura que tiempo atrás y la ha formado como la persona que es.

"También que he pasado por muchas cosas, que me han hecho madurar en ciertos aspectos, que todavía tengo muchas cosas que mejorar y madurar, pero creo que sin errores, no sería uno la persona que es actualmente. No me arrepiento", sentenció al final.