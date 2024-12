"Nunca me dijeron la verdad": Joven que expuso a Luciana Fuster no sabía que la ropa era de SHEIN

El escándalo por la presunta reventa de ropa de SHEIN, en la que está envuelta Luciana Fuster, ha revelado más detalles. La joven que hizo una denuncia pública contra la exreina de belleza aseguró que la marca nunca le informó cuál era la procedencia real de las prendas que estaba comprando.

'América Hoy' se comunicó directamente con la joven que compró un conjunto en la tienda virtual de Luciana Fuster para conocer su versión de los hechos. La joven narró paso a paso cómo adquirió el producto, sin imaginar que posteriormente se llevaría una gran decepción.

"Yo había visto a Luciana con ese conjuntito, uno rosadito bien bonito, entonces dije: 'Bueno, lo voy a comprar', y le pedí tallas. Me mandaron el catálogo y me dijeron que estaba 150 soles" , contó al inicio.

Sin embargo, aseguró que en ningún momento le comunicaron que la ropa que le estaban vendiendo no había sido producida en Perú. "En ningún momento me dijeron que era de SHEIN, la verdad" , agregó.

Tras descubrir la verdad y exponerlo en redes sociales, la joven indicó que se siente estafada. Señaló que, de haber sabido que no era ropa manufacturada en Perú, no la habría adquirido o la habría pedido directamente por la plataforma de SHEIN.

"Si me hubieran dicho eso, no lo compro. Te juro que pensé que era una marca peruana porque, incluso, Luciana sale en su centro de producción con sus máquinas. Te juro que me sentí literal estafada", sentenció.