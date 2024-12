Luciana Fuster: Usuaria hizo grave denuncia contra sus prendas ¿Qué respondió la marca?

Una reciente denuncia en redes sociales ha puesto en el ojo del huracán a Luciana Fuster, la conocida modelo e influencer peruana. Una usuaria de TikTok reveló que, al comprar una prenda en la tienda de Fuster, encontró una etiqueta de Shein, la famosa tienda de moda rápida.

Este descubrimiento generó una ola de críticas y comentarios entre los internautas, quienes cuestionaron la autenticidad y transparencia de los productos vendidos bajo el nombre de la influencer. ¿Qué contestó la marca?

La denuncia se hizo viral gracias a un video publicado por la clienta, donde mostraba su sorpresa al descubrir la etiqueta de Shein en el conjunto que compró.

Con tono de sorpresa y un poco de humor, la usuaria explicó que pensaba que estaba comprando un producto peruano y no uno importado de Shein.

El video acumuló miles de visualizaciones rápidamente y desató una lluvia de comentarios. Muchos tomaron la situación con humor, dejando mensajes como Luciana Fuster confeccionaba sus prendas en Shein o que Shein era un "marca" de Luciana Fuster. Sin embargo, otros usuarios fueron más críticos, cuestionando la ética de vender productos importados como si fueran exclusivos de la tienda de Luciana.

Ante la polémica, la marca de Luciana Fuster decidió aclarar la situación. A través de un comentario en TikTok, la tienda explicó que su colección está compuesta por productos tanto nacionales como importados.

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para calmar la indignación de la clienta, pues ella no esperaba encontrar la otra marca en lo que compró.

Ella respondió: "Eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso. Realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubiesen comentado, no lo compraba. Me siento estafada".